Intervistato da Uefa.com, Gianluigi Buffon ha parlato degli ottavi di finale tra Svizzera-Italia e del duello in porta tra Sommer-Donnarumma. "La Svizzera è una squadra ostica che è difficilissima da battere ma che ogni tanto ha qualche difficoltà a vincere. Contro di loro sono sempre match equilibrati. La Svizzera è una di quelle squadre contro cui se giochi da 7.5 vinci, da 6,5 pareggi, mentre se giochi da sotto il 6 perdi. Questo perché la loro performance è sempre molto continua e di un certo standard. Poi hanno tanti calciatori che giocano in Serie A e non ci sono segreti. Negli ultimi anni ci siamo sfidati tante volte, speriamo che questa volta vada come noi italiani speriamo che vada".