Buongiorno ha spiegato che "ho incontrato Conte per caso a Torino il giorno del mio compleanno - ha detto - ci siamo parlati e mi ha spiegato le sue idee. Poi ci siamo sentiti un paio di volte mentre ero in Germania e le chiacchierate con lui mi hanno dato fiducia e non vedo l'ora di ripagare sul campo. Spero di poter crescere tanto e vincere tanto con questa maglia. Per quanto riguarda il modulo, ho giocato un po' in tutte le posizioni, centrale nella difesa a 3, braccetto a sinistra, nella difesa a 4 da difensore mancino, nell'ultima stagione in cui forse ho fatto meglio è giocare centrale, ruolo che rispecchia di più le mie caratteristiche".