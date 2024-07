Pedullà – Buongiorno? Unica offerta dal Napoli, gioco al rialzo del Toro

Alfredo Pedullà ha detto la sua sulla questione Buongiorno e sulle voci che hanno parlato in queste ore di un interesse da parte dell'Inter. Il direttore sportivo del Toro ha parlato in queste ore, da Forte dei Marmi e ha detto che diversi club lo hanno chiamato per il calciatore, nerazzurri compresi. Ma Ausilio non ha confermato. L'esperto di mercato di Sportitalia ha aggiunto: "L'offerta l'ha fatta solo il Napoli, questa è la verità, non ci sono altri club. Poi se ci sono altri club io queste offerte non le conosco, può succedere".