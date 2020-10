Burdisso: “Inter obbligata a pensare allo scudetto. Su Conte non sono obiettivo perché…”

Nicolas Burdisso in collegamento con Inter TV prima di Genoa–Inter: “Tifo Inter, stasera. Ho sempre bellissimi ricordi in nerazzurro. Che cosa ne penso dell’Inter di Conte? Non posso essere obiettivo perché ho una stima grandissima per Conte e anche per la mia ex squadra. Si è migliorata dall’anno scorso, ha preso un giocatore come Hakimi e poi uno con una personalità come quella che ha Vidal. Sappiamo quanto conti il lavoro per Conte. Quest’anno l’Inter è più obbligata a giocarsi lo scudetto. Deve dare continuità, oggi nel calcio la continuità è una cosa sempre più preziosa. Questo Covid ha sconvolto tutto e tutti. Anche l’Inter aveva iniziato bene. Dove può arrivare questa Inter? Devi arrivare a marzo con la possibilità di vincere quello che stai cercando di vincere. Essere in corsa. L’Inter ha costruito una rosa per poterlo fare. Ho fatto il corso di ds a Coverciano, sono in corsa per il futuro. In Italia? Mi sono sempre sentito a casa in Italia. Qui ci sono tante risorse, qui e in Europa”.

(Inter TV)