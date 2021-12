Cagliari, Keita: “Sono stato benissimo all’Inter. Grande emozione tornare qui”

Le considerazioni del calciatore dei sardi ai microfoni di DAZN prima del match del Meazza di questa sera

Manca ormai poco al calcio d'inizio di Inter-Cagliari. Keita Balde, calciatore dei sardi ed ex di turno, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Giocare qui è sempre un'emozione forte, soprattutto contro l'Inter. Sono stato benissimo in nerazzurro e saluto tutti i tifosi, ma oggi ho la maglia del Cagliari e faremo di tutto per vincere".