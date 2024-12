Santo Stefano a lavoro per il Cagliari di mister Davide Nicola che stamani si è ritrovato al CRAI Sport Center di Assemini per la preparazione della gara casalinga di sabato contro l'Inter. Mentre Yerry Mina ha svolto regolarmente il lavoro con la squadra, Zito Luvumbo ha continuato a svolgere un allenamento personalizzato. Il gruppo ha cominciato la seduta in palestra con degli esercizi dedicati alla forza esplosiva, poi si è trasferito in campo: attivazione tecnica, esercitazioni su possesso palla e sviluppi di gioco.