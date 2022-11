Ds Cagliari: “Un ritorno di Nainggolan? Ancora non ci siamo confrontati”

Il centrocampista belga, dopo la fine della sua avventura in patria all'Anversa, ha aperto a un ritorno in Sardegna

Nereo Bonato, nuovo direttore sportivo del Cagliari, nella sua conferenza stampa di presentazione ha parlato anche di Radja Nainggolan, attualmente svincolato dopo la fine del suo rapporto con l'Anversa: "Nainggolan? Fa piacere che un giocatore che conosce la piazza e la società faccia questo tipo di esternazioni. Come club non abbiamo ancora fatto nessun tipo di valutazioni. Ancora non ci siamo confrontati né con lo staff né con la proprietà. Sono arrivato lunedì e finora abbiamo analizzato solo le cose che non hanno funzionato in questi mesi".