Intervenuto a margine del Trofeo Memorial "Mamma e Papà Cairo", Urbano Cairo , presidente del Torino, ha parlato così del possibile arrivo in granata di Robin Gosens : "Gosens mi piace, ma stiamo parlando con lui da tre mesi. E’ partita perché il suo agente ce ne ha parlato, noi eravamo felicissimi. Mi spiace di parlare di un giocatore non mio.

Ci sono state interlocuzioni con l’agente, io non ho parlato con lui, ma risulta anche che l’allenatore dell'Union lo voglia tanto. E lui non è così deciso. Tra poco inizia il campionato e finisce il mercato, non possiamo aspettare... Non è un discorso di differenze d’ingaggio, ma una non convinzione: e se non c’è convinzione…".