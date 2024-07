Cairo: “Nostri big via? Vende anche l’Inter che ha vinto lo scudetto, il calcio è cambiato”

Urbano Cairo menziona anche l’Inter nell’intervista a Sky Sport. Ecco le sue parole in merito alla cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli: “Lui ha rinnovato con noi lo scorso luglio, quando era a meno di due anni dalla scadenza. Avesse aspettato, poi diventava una cosa difficile da gestire. Gli feci i complimenti, glielo dissi anche, poteva non farlo lui. Lui mi ha detto che ci teneva al Torino e mi ha detto che in caso di opportunità l'avrebbe valutata, io me ne sono ricordato di questo. È anche giusto che vada a fare questa esperienza. Giusto per lui, si era sempre comportato bene.