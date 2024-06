Intervenuto in conferenza stampa nel terzo giorno di raduno a Coverciano, Riccardo Calafiori ha elogiato il nerazzurro

Intervenuto in conferenza stampa nel terzo giorno di raduno a Coverciano, Riccardo Calafiori ha parlato della sua incredibile crescita al Bologna. "Tanto sono migliorato dal punto di vista mentale, in un calciatore è tanto importante questo aspetto, va allenato almeno tanto quanto quello fisico".

"Avevo già consapevolezza della mia qualità palla al piede, ma con Thiago Motta l'ho esasperata e non avevo mai paura di sbagliare, soprattutto dopo qualche errore. Anzi, quello è il momento in cui bisogna avere più personalità. Modello? Rubo da tutti, ma qua per la prima volta posso vedere Bastoni da vicino ed è devastante".