Libero – Calafiori squalificato, ora Spalletti valorizzi Bastoni nel suo ruolo

"Bastoni le ha giocate tutte ma l’asso di Bastoni non è ancora stato calato. È lì, nella manica del ct, consapevole che muovere il centrale della retroguardia è un rischio perché l’equilibrio è sottile e l’Italia, almeno dietro, lo ha raggiunto, ma anche che contro la Svizzera c’è un’occasione irripetibile: Calafiori sarà squalificato. Non vedere Bastoni nel suo vero ruolo, ovvero il terzo di sinistra, magari forzandovi un destro come Mancini o Darmian, sarebbe un controsenso. E vale anche se si dovesse giocare con una linea a quattro: che Bastoni stavolta sia quantomeno sul centrosinistra, affiancato da un marcatore in grado di dargli copertura".