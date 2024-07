Calafiori, niente Juventus. L’annuncio della (ex) fidanzata: “Va all’Arsenal”

Un video postato sui social ha portato alla rottura tra Calafiori e la fidanzata Benedetta. Nelle immagini in questione, il giocatore dell'Italia e del Bologna - in procinto di passare all'Arsenal - aveva avuto degli atteggiamenti particolari con una ragazza mentre si trovava in vacanza a Ibiza. Il video in cui la fidanzata è stata taggata dai tifosi l'ha fatta arrivare alla conclusione di dover chiudere la relazione con lui. E lei stessa, su Tik Tok, ha detto: «Molti di voi mi hanno chiesto cosa stia succedendo nella mia vita ultimamente così ho deciso di chiarire che io e Riccardo non stiamo più insieme, almeno per il momento. Non so se lo supereremo, ma ne dubito. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare quanto successo negli ultimi 3-4 giorni, e ne ho ancora bisogno».