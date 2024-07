Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai è tornato sulla disastrosa spedizione dell'Italia di Spalletti agli Europei in Germania

"Parlando con allenatori e giocatori, mi hanno spiegato che la testa comanda anche le gambe. Gli altri andavano il doppio dell'Italia e una riflessione sull'approccio dell'Italia all'Europeo dal punto di vista fisico va fatto. Spalletti è un uomo di certezze, uno che segue l'onda della gente non l'ho mai visto. Ora il problema è come e dove si riparte. Spalletti dovrà dimostrare di essere un selezionatore, non un allenatore, che è una cosa diversa. Il problema è se questa Nazionale interessa a qualcuno".