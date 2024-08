Manca un giorno, poi tornerà anche lui. Lautaro Martinez si aggregherà alla corte di Simone Inzaghi in anticipo rispetto ai piani, perché ha intenzione di mettersi subito a lavoro per essere disponibile alla prima di campionato. Un gesto apprezzabilissimo, considerando l'infortunio di Mehdi Taremi e le condizioni non ottimali anche di Arnautovic.

Luca Calamai ha commentato la notizia nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Sta tornando Lautaro. Il successo in Coppa America ha alzato ancor di più l’autostima dell’attaccante. Lautaro è pronto a trascinare l’Inter alla conquista di un altro scudetto e all’assalto della Champions. Per il momento in Italia i nerazzurri sono ancora i più forti".