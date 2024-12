Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato soprattutto del Napoli di Antonio Conte, che ieri ha consolidato il suo primato in classifica grazie alla vittoria in trasferta contro il Torino:

"Napoli protagonista in questa domenica di campionato. La vittoria in casa del Toro consente alla squadra partenopea di difendere il primo posto in classifica. Una prova di maturità di un gruppo che sta imparando a gestire sfide complicate. Una crescita fondamentale per dare forza al progetto scudetto. Nel dopo gara è entrato in campo Antonio Conte. Uno che non ha problemi ad andare dritto al bersaglio. Il tecnico ha elogiato il mercato estivo (una carezza al diesse Manna) dopo le ottime prestazioni del goleador di turno Mc Tominay o di Gilmour".