Hakan Calhanoglu ha analizzato la prestazione dell'Inter contro il Manchester City: "Potevamo vincere ma siamo contenti con un punto. Abbiamo giocato con coraggio e tanto sacrificio, uniti in campo. Quello che serviva dopo il Monza. Abbiamo giocato contro una squadra forte, creato tante occasioni ma non abbiamo fatto gol. A parte questo siamo contenti. Forse è mancata anche un po' di fortuna. Siamo stati bravi in fase difensiva. Anche loro erano pericolosi ma quando serviva difendere eravamo tutti lì e non abbiamo lasciato nulla. Tutti i dettagli e tutti i 90 minuti sono importanti. Con un punto possiamo essere contenti".