Massimo Ambrosini, ospite di Radio Serie A, ha risposto ad una domanda su chi vorrebbe rivedere nel Milan tra Gigio Donnarumma, Frank Kessie, Sandro Tonali e Hakan Calhanoglu . E come riporta il profilo Instagram ufficiale della Radio della Lega Calcio, queste sono state le parole dell'ex calciatore rossonero.

«Se il Milan potesse riportare a casa uno tra Donnarumma, Tonali, Kessie o Calhanoglu? Per il cuore dico Tonali. Per il giocatore che è diventato invece Calhanoglu», ha detto l'ex giocatore scegliendo quindi tra le opzioni il centrocampista turco che nel 2021, dopo il mancato rinnovo con i rossoneri, è passato a parametro zero all'Inter diventandone con il tempo un punto di riferimento.