Cambiasso: “La guerra dell’Inter è nei week-end non in EL. Ma andare avanti…”

Esteban Cambiasso, ospite di Skysport, ha parlato della partita dell’Inter contro il Ludogorets. L’ex giocatore nerazzurro ha sottolineato: «Credo che le guerre dichiarate dei nerazzurri e della Roma sono quelle dei week-end e non queste. I giallorossi sono a sei punti dal quarto posto dell’Atalanta che spenderà energie in Champions. La squadra di Conte uguale pensa al campionato. Nonostante questo andare avanti e vincere fa sempre bene, all’umore di tutti, quindi speriamo vada comunque. Per me dalla semifinale in poi si comincia a credere in queste competizioni».

(Fonte: SS24)