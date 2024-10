Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso , ex calciatore dell'Inter , ha parlato così della squadra nerazzurra prima della gara contro la Stella Rossa: "Mi aspetto che l'Inter faccia punti: il pareggio a Manchester è buono ma un punto. In casa devi farne tre: mi aspetto che, al di là dei nomi, parta per indirizzare la partita.

Per fare un bilancio ci servono più partite: quest'anno non possiamo parlare di turnover, sarà continuo. L'unico parametro per capire è la finale di Champions: fino alla fine non capiremo esattamente, tranne nei big match, chi sono quelli che lui pensa veramente come titolarissimi".