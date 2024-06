Il centrocampista classe 2005, colonna della Primavera nerazzurra, entra a far parte della scuderia di Alessandro Lucci

Cambio di agenzia per Luca Di Maggio: il centrocampista classe 2005 dell'Inter, colonna della Primavera nerazzurra (38 presenze e 9 gol in questa stagione), entra ufficialmente nella World Soccer Agency, l'agenzia di procura che ha a capo Alessandro Lucci. L'annuncio è arrivato sui canali social della WSA: "Diamo il nostro migliore benvenuto nella famiglia della World Soccer Agency a Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 in forza all'Inter U19 e Nazionale U19 dell'Italia!".