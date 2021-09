Camolese: “Inter favorita per lo scudetto per due motivi: dovrà lottare con…”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore Giancarlo Camolese sull'Inter di Simone Inzaghi e sulla lotta per lo scudetto

"Credo sia favorita per lo scudetto, per i giocatori rimasti e per gli acquisti. Dzeko è abituato ad andare in doppia cifra e si attende la crescita di Lautaro, che quest'anno può fare più gol. È una squadra che parte avanti rispetto alle altre, ma dovrà lottare, ad esempio contro il Milan che si è rafforzata molto bene. Siamo solo agli inizi, ci vorranno almeno una decina di partite: sarà sicuramente un campionato equilibrato".