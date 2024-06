"Bene dopo la prima vittoria, ieri invece in difficoltà contro una Spagna che è tra le favorite con la Francia. Non era la partita più importante nel girone, l'Italia tranquillamente supererà il girone. Non è una catastrofe, ci sta perdere e andiamo avanti. Dopo sono curioso di vedere in partita secca, l'Italia ha qualità e un grande allenatore. Quando qualcosa non va ci si aspetta sempre di più, parecchie cose non hanno funzionato. La Spagna ha fatto bene, ha pressato a tutto campo. Favorite? C'è anche la Germania, l'Inghilterra è lì ma non vince mai. L'Italia ha vinto tre anni fa"