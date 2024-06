La Istanbul gialloblù, quella che tifa Fenerbahce, è in subbuglio per l'arrivo di José Mourinho, che dall'aereo su cui si è imbarcato a Londra (dove ieri ha assistito alla finale di Champions League), ha postato un video in cui si vede Istanbul dall'alto. "NEW HOME - Fenerbahce" ha scritto lo 'Special One' che ha aggiunto due cuoricini, uno giallo e uno blu. Mourinho è poi sbarcato a Istanbul e ora si attende solo la firma del contratto.

Poi alle 19 ora locale dovrebbe esserci la presentazione ufficiale al Şükrü Saracoğlu, lo stadio del Fenerbahce. Intanto la stampa turca fa già delle ipotesi di mercato in base alle prime indicazioni che 'Mou' avrebbe dato ai suoi nuovi dirigenti. La prima è che va dato il benservito a Edin Dzeko, che ha ancora un anno di contratto e che in questa stagione ha segnato 25 gol e servito 10 assist in 46 partite giocate. Il 38enne ex bomber della Roma però non vorrebbe andarsene, nonostante le ricche proposte ricevute dall'Arabia Saudita. Aziz Yildirim, candidato alle elezioni presidenziali del Fenerbahçe, ha invece rivelato che "Mourinho vuole qui Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Poi c'è anche Sorloth (attaccante norvegese del Villarreal ndr). Adesso chi di noi si occupa di mercato dovrebbe occuparsi di loro". Va ricordato che Dybala ha nel suo contratto con la Roma una clausola rescissoria valida solo per l'estero, esercitabile entro il 30 luglio, che gli permette di liberarsi dietro il pagamento di 12 milioni di euro.