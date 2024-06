Che Italia servirà? Direi una Nazionale a incastro: la concretezza e la capacità di creare occasioni che si sono viste per 70 minuti nel match d’esordio con l’Albania, la voglia e il carattere emersi dopo il gol di Modric nella notte di Lipsia. È come se quella rete avesse acceso una fiamma: il fuoco azzurro bruciava sempre di più, fino alla bellissima azione nella quale Calafiori si è vestito da rifinitore e Zaccagni ha disegnato quell’arcobaleno che ha cambiato il nostro destino. Ecco, mi auguro che quella fiamma sia rimasta viva e ci accompagni anche oggi a Berlino. È una città magica per la storia della Nazionale, con l’atteggiamento giusto possiamo rinnovare la “tradizione” anche stavolta.

Spalletti dovrà fare i conti con l’assenza di Dimarco, che peserà: sapete come la penso su Federico, quando avanza sulla fascia può nascere sempre qualcosa di interessante. Sapete anche cosa penso dell’altro Federico, quello che un Europeo lo ha già vinto e che proprio tre anni fa cominciò a segnare negli ottavi di finale, con un gol pesantissimo contro l’Austria: se vogliamo colpire e affondare la Svizzera, Chiesa è la nostra conditio sine qua non . Deve azzannare la partita da subito, e farlo con le sue armi: dribbling, strappi in velocità, coraggio. Il suo ingresso in campo con la Croazia ha cambiato volto alla nostra partita, questa volta Fede può e deve essere decisivo giocando dall’inizio. Anche perché ritengo che il fianco sinistro sia la parte più vulnerabile della Svizzera: Chiesa ha tutto per mettere in difficoltà gli avversari nell’uno contro uno e mandare in tilt l’organizzazione della squadra di Yakin.