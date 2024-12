La prova di forza dell'Inter contro il Parma ha nascosto un pizzico di polvere sotto al tappeto. Ne parla Fabio Capello nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport: "Un piccolo neo? Ho visto Lautaro un po’ nervoso per le occasioni sprecate, si è lasciato andare anche a un gesto di stizza. Il capitano nerazzurro non segna con il club ormai da oltre un mese (Inter-Venezia il 3 novembre ndr) e secondo me un po’ gli sta pesando. È un caso strano, perché nel frattempo il Toro con l’Argentina è diventato una sentenza: fa gol praticamente ogni partita.

Come mai con l’Inter no? Credo dipenda un po’ dalla sfortuna e un po’ proprio dalla mancanza di serenità di Lautaro davanti alla porta. Stia tranquillo, perché le sue prestazioni sono di livello anche quando non entra nel tabellino dei marcatori. Fa sempre movimenti utili ai compagni, lotta e non si risparmia mai. E se la squadra vince come ieri, in pochi noteranno la sua astinenza".