Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello , ex allenatore, ha parlato così dell'Inter verso la nuova edizione della Champions League : "Sulla carta l'Inter è la squadra con più esperienza e qualità: non ha più problemi di gioco, sa come muoversi. Inzaghi deve cercare di centrare tutti gli obiettivi.

Non credo che i giocatori pensino solo al campionato o alla Champions, dipende dai momenti che vivi, dalla fortuna o dalla sfortuna. Ma quando vai in campo vuoi vincere. Loro hanno la possibilità di competere in tutte le categorie: Inzaghi non deve fare 11 e 11, ma delle rotazioni. L'Inter ha 22 giocatori, deve fare turnover".