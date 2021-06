Capello: “Il Belgio gioca su Lukaku, non a viso aperto. Speriamo non recuperi de Bruyne”

Intervistato da Radio Anch'io lo Sport, Fabio Capello si è proiettato alla sfida dei quarti di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio

BELGIO - "Il Belgio non mi sembra una squadra che gioca a viso aperto, gioca su Lukaku. Mi spiace per De Bruyne, ma speriamo non recuperi perché fa la differenza. È una squadra che quando si mette vicino all'area in difesa è molto difficile da battere. Non sarà una partita semplice, anche se penso che sarebbe stata molto più difficile contro il Portogallo perché la loro tecnica ci avrebbe creato più difficoltà. Abbiamo le potenzialità per andare avanti".