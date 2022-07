Capello: “Con Lukaku è l’Inter la favorita. Dybala? Mou alza le ambizioni della Roma”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex tecnico e ora opinionista Fabio Capello ha detto la sua sugli ultimi movimenti di mercato

Andrea Della Sala

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex tecnico e ora opinionista Fabio Capello ha detto la sua sugli ultimi movimenti di mercato e sulle forze in corsa per il prossimo campionato.

«Dybala è tanta qualità, è fantasia, se sta bene fisicamente fa la differenza come pochi altri al mondo. Un vorticare di trovate e soluzioni, l’acquisto che serviva a Mou per alzare il livello e le ambizioni della Roma. Perfetto anche per la piazza... Il primo anno José ha vinto la Conference e ha ripreso le misure del calcio italiano, ora deve puntare a un posto tra i primi quattro. Non è tipo da traguardi minori e sul mercato va accontentato perché conosce il modo, la strada. Ho ritrovato il miglior Mourinho quando si è detto un pochino frastornato. Non a caso è riuscito a esercitare la pressione che serviva sulla società, ottenendo quello che cercava».

Siamo entrati nella stagione degli obblighi, Fabio. Allegri ha appena ammesso che la Juve ha il dovere di vincere lo scudetto.

«Ho sentito, è giusto. Non ha scusanti e non si nasconde. Ha avuto i giocatori perfetti per il suo calcio e le sue idee. Qualità e esperienza».

Il ritorno di Lukaku rafforza decisamente l’Inter.

«Certamente, è ancora la favorita. Lukaku prende molto spazio, è forte, non lo butti giù ed è veloce, se possedesse anche la tecnica di Dybala sarebbe un mostro».

Secondo te chi avrà il compito più difficile dal 13 agosto a inizio giugno?

«Spalletti. Ha perso Koulibaly, che dava sicurezza a tutta la squadra, e gli assist e i gol di Insigne. Il Napoli mi incuriosisce però. Kim è di sostanza e il georgiano ha, nei movimenti, qualcosa del primo Salah. Intrigante è anche il Milan che punta sulla qualità. Maldini e Massara hanno dimostrato di avere l’occhio lungo. Theo, Tomori, Kalulu, Maignan. Qualche riserva la pongo sull’attacco: Giroud non mi ha convinto del tutto, mentre Origi, la novità, rappresenta una mezza scommessa. A Liverpool ha fatto anche cose importanti, ma deve ritrovare la migliore condizione. Di assoluta garanzia è Leao, spero che confermi i progressi della scorsa stagione, potenziale straordinario».

All’atto pratico soltanto il Monza di Berlusconi e Galliani ha deciso di puntare sull’italiano.

«E la cosa ti sorprende? Noi italiani non riusciamo mai a mettere a frutto le esperienze, in particolare quelle negative. Il progetto non solo tecnico di Galliani è apprezzabilissimo e in linea con le esigenze del club e le indicazioni di questo momento storico».