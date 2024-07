Il giovane talento classe 2005 ha scelto la sua prossima destinazione. Galliani ha provato un tentativo last minute

Valentin Carboni è sempre più vicino al Marsiglia. Galliani ha tentato di riportarlo a Monza e lo ha richiesto all'Inter, ma il discorso con la squadra di De Zerbi è troppo avanzato, quasi in dirittura d'arrivo.

"Non ci sono chance invece per Valentin Carboni diretto all’Olympique Marsiglia: nonostante il tentativo last minute, il baby fenomeno argentino è allettato dalla prospettiva di farsi allenare da De Zerbi. Le cifre: prestito a 4 milioni, 36 riscatto e diritto di controriscatto Inter", scrive il Corriere della Sera.