Negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa , giornalista, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Edoardo Bove dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter: "All'inizio sembrava senza sensi, poi non sappiamo cosa stia succedendo. Sono momenti difficili: non ci resta che aspettare.

Io ho delle informazioni: è uscito dal campo senza sensi, respirava autonomamente in ambulanza. Ma ancora non avrebbe ripreso conoscenza. La situazione ovviamente è in evoluzione, queste sono le informazioni che arrivano. Credo che sarà difficile riprendere la partita: è già stato trasferito all'ospedale, respira autonomamente e il cuore batte".