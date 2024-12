Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha parlato così dell'Inter e di cosa potrebbero fare i nerazzurri nel mercato di gennaio: "Io non toccherei niente in questo momento.

Se vuoi proprio fare una cosa, visto che da Taremi non hai avuto quello che aspettavi e Arnautovic è un po' troppo fischiato a San Siro, magari penserei a cedere quest'ultimo e a prendere un attaccante in più. Ne serve uno che dia prospettive perché l'austriaco mi sembra sia calato anche nelle considerazioni di Inzaghi. Farei un cambio di quel tipo, per il resto mi sembra una rosa ben organizzata".