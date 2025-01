Dopo la sconfitta in Supercoppa, l'Inter passa al Penzo 1-0, batte il Venezia e scavalca l'Atalanta al 2° posto

Dopo la sconfitta in Supercoppa, l'Inter passa al Penzo 1-0, batte il Venezia e scavalca l'Atalanta al 2° posto. Nerazzurri provvisoriamente a -1 dal Napoli (impegnato contro il Verona) con due gare in meno. Decisivo il gol di Darmian dopo una grande giocata di Lautaro. Giocata che viene sottolineata a Sky da Fabio Caressa.

"Io sono impazzito per la giocata di Lautaro. Stop al volo col sinistro e in un secondo il tiro in porta, giocata pazzesca. Alla Aguero", ha sentenziato il giornalista di Sky.