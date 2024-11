Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha commentato così la doppietta di Davide Frattesi di mercoledì sera contro l'Empoli: "Non è che partecipi tantissimo al gioco dell'Inter, ma ha una facilità di inserimento che ne fa una punta aggiunta: quando entra lui tu sai che è molto probabile che tu riesca a segnare un gol. O direttamente con lui o con un suo inserimento: ed è un elemento importantissimo per l'Inter, che a me non è piaciuta tantissimo neanche con l'Empoli. Non mi sembra ancora neanche vicina alla squadra dell'anno scorso".