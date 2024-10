Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista e commentatore, ha parlato così del momento dell'Inter : "Si è molto parlato del turnover di Inzaghi, negli anni scorsi spesso è stato criticato per l'eccesso di turnover: ma è una squadra che è molto salita d'età e farlo è necessario. E' importante avere a disposizione tutti i giocatori freschi: ha giocato una buona partita, solo così così cinque minuti del secondo tempo, ma poi ha dilagato mettendo in mostra due attaccanti che saranno importantissimi.

Taremi ha giocato una grande partita di aiuto alla squadra, sfruttando anche il fatto che Lautaro sia un capitano vero. Ma anche Arnautovic, che sorprendentemente è stato fischiato dal pubblico, è un giocatore che è di grande importanza: sia quando la squadra ha il pallone perché corre e apre gli spazi, sia quando non lo ha perché nei primi minuti del secondo tempo ha quasi salvato un gol. Poi correndo tantissimo magari ogni tanto non è lucido e sbaglia: ma ci vuole più comprensione, è stato uno dei migliori in campo martedì. E sull'Inter bisognerà vedere come verrà gestito questo turnover, che dovrà sempre essere esasperato: ogni tanto qualche fatica fisica si intravede dovuta anche all'età di qualche giocatore".