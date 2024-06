"Con la Croazia la definirei la partita della speranza, già nel primo tempo con la Spagna si capiva che non andava. Bisognava arrivare all'Europeo con le idee più chiare sullo schieramento tattico ma uno dei pochi che può mettere a posto al situazione è proprio Spalletti. Io però mi sarei posto il problema e mi sarei messo a tre in difesa, quello sì. Contro la Croazia giocherei con Darmian, Buongiorno e Bastoni in difesa con Dimarco e Bellanova esterni. A centrocampo terrei Cristante e Pellegrini con Barella, Raspadori e Scamacca in attacco"