Caserta: “Italia non all’altezza, ma la soluzione non è cambiare Spalletti”

"Non è stata una Nazionale all’altezza degli Europei. Poteva e doveva fare di più, ma bisogna dare il giusto tempo a Spalletti: leggevo di dimissioni, quando in Italia si sbaglia qualcosa si parla subito di cambiare tutto e così non andiamo da nessuna parte".

“Sicuramente non è stato un Europeo all’altezza. Le colpe non sono mai di una persona o un episodio”.

Come rimediare?

“Sicuramente stiamo sbagliando qualcosa e bisogna capire da dove arrivano gli errori così da non commetterli più. Ai Mondiali non ci siamo qualificati per due volte consecutive e non è certo un problema del singolo”.