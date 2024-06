«Credo che come ogni cosa debba evolversi, anche il VAR deve migliorare. Vorrei diventasse più veloce, con le immagini più chiare in modo che ci sia una possibile risoluzione per qualsiasi situazione. Non si può stare fermi dieci minuti per prendere una decisione. Penso che nel calcio il Var sia un elemento positivo. Alla fine si deve puntare su ciò che è giusto. La tecnologia è ora presente in ogni cosa, non solo nel calcio, ma esiste nella Nba e nel football americano, appartiene alla nostra vita quotidiana».