Casini: “Indice liquidità? Uniformarsi a licenze Uefa. Speriamo in campionato combattuto”

"Le sensazioni sono buone, ringrazio De Siervo e tutta la struttura. Non si è compreso quanto sia faticoso dialogare con un algoritmo da 300 vincoli, il risultato è buono. Sarà una stagione difficile per pause e impegni, siamo soddisfatti. Oggi pomeriggio, per la prima volta, pubblicheremo anche le date in cui saranno comunicati gli orari delle diverse finestre di blocchi. Abbiamo ridotto queste finestre da 10 a 7, ringrazio tutti per il lavoro fatto".