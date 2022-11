Cassano: “Atalanta-Inter spot per il calcio. Inzaghi ha vinto su un campo tremendo”

L'ex calciatore Antonio Cassano, sul suo profilo Instagram, ha commentato la vittoria dell'Inter sull'Atalanta per 3-2:

Atalanta-Inter è stato uno sport per il calcio, non hanno speculato. Dal 1' al 95' hanno fatto una partita stupenda tutte e due le squadre. L'Inter ha vinto in un campo tremendo dove l'Atalanta farà soffrire tante squadre perché gioca bene. Sono d'accordissimo con quello che dice Gasperini la società deve dire: noi stiamo rinnovando tutto, abbiamo una squadra piena di giovani. Lui sta facendo un miracolo sportivo anche quest'anno, è stato tra le prime 4 fino a domenica.