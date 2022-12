Cassano: “Capello ha detto una stupidaggine su Messi. Come dice Guardiola…”

In collegamento alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato della finale dei Mondiali in programma domenica

“Capello, io ti voglio bene e non ti offendo, non lo farei mai. Ma quando dici che Messi camminava fino in semifinale, stai dicendo una stupidaggine. Come dice Guardiola, Messi è sempre connesso, non deve correre tutto il tempo. Ti voglio bene, penso e spero che tu lo abbia detto scherzando”, le sue parole.