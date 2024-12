Nel corso dell'ultima diretta su Viva El Futbol, Antonio Cassano , ex calciatore, si è scagliato contro Massimo Ambrosini , suo ex compagno, per un'analisi espressa dall'opinionista negli scorsi giorni: "Ambrosini ha detto una cagata clamorosa. Ha detto che Vlahovic, che ha avuto quel battibecco con la curva, è più capibile perché era stizzito. Invece ha rotto i coglioni a Zaniolo dopo che ha esultato sfidando i tifosi del Cagliari. Ma santo Dio Ambrosini: quando ti vedo di do pure una pappardella in testa. Ma che cazzo stai dicendo?

Zaniolo non mi fa impazzire, ma ogni volta che scende in campo viene insultato, viene insultata la mamma a sto povero Cristo: e questo non può neanche andare verso la curva avversaria esultando? Vlahovic invece che manda a cagare qualcuno è capibile, lui non dice niente ed esulta verso i tifosi che lo insultano come un cane... Ambrosini hai detto una grandissima cagata: Zaniolo non giocava da un anno e mezzo, si sta togliendo delle soddisfazioni. Cosa dovrebbe fare, rispettare chi lo insulta? Ambrosini dici cagate".