"Ronaldo va avanti? Bisogna avere anche un po' di amor proprio nella vita. In Arabia dove gioca lui non è calcio, lì può giocare anche fino a 50 anni. Poi viene in Europa con la sua Nazionale ed è un problema. Lui è convinto di essere ancora il più forte. Fortissimo, ma basta. Sono 3-4 anni che non ce la fa più. Andrà al Mondiale, decide lui al Portogallo, questo dimostra il suo egoismo. Trovatemi un giocatore che ha migliorato. Sono 4-5 anni che non ce la fa più. Anche l'ultimo anno alla Juve...".