“Il primo quarto d’ora l’Inter non ha fatto male, ha provato a pressare per 15/20 minuti. All’Arsenal mancavano 3 o 4 giocatori forti e hanno messo lì l’Inter. In Europa il calcio è diverso, si fa grande fatica. L’Inter ha una grande squadra ed è forte, ma ha fatto una partita speculativa e difensiva. Detesto vedere a 20 minuti dalla fine uscire un attaccante per mettere un difensore. Se avesse potuto, avrebbe fatto il 5-5-0. Questo è il calcio che il grande Biasin dice che assomiglia al Barcellona. Ci sta, non è un problema.