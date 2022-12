Cassano: “Messi il più grande di sempre. Caro Aguirre, su Ronaldo ti dico…”

“Caro Edu Aguirre, intimo amico di Cristiano Ronaldo. Tu l’altro giorno hai preso parola e massacrato Messi: ormai siete in 4/5 a dire che CR7 è buono. Ad Aguirre voglio dire che Messi probabilmente non l’ha mai cagato e deve farsene una ragione. Messi va osannato, ha fatto la partita più bella delle 3 del Mondiale. Caro Aguirre, Messi il giorno che smetterà farà piangere tutto il mondo, come Federer. Mai è esistito nessuno come lui e mai esisterà, il mondo intero ha capito che persona e che giocatore è Messi. Cambia registro e lascia stare Messi, parla di Cristiano Ronaldo che andrà in Arabia Saudita o negli Stati Uniti. Prima di parlare di Messi sciacquati la bocca”, le sue parole.