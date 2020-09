Castagne: “Juventus e Inter avanti alle altre. Avevo richieste in Italia, ma…”

Timothy Castagne ha iniziato la sua avventura in Premier League con un gol all’esordio. L’esterno belga ha realizzato la rete che ha sbloccato la sfida tra le ‘Foxes‘ e il West Brom ieri, gara terminata 3-0 per i ragazzi di Rodgers.

L’ex calciatore dell’Atalanta ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport e ha parlato proprio dei bergamaschi ma non solo: “Se riuscirà a restare lassù? Juventus e Inter restano davanti, contro le altre se la giocherà. Ok, ripartire e confermarsi è sempre complicato, ma ha tutto per farcela: sia in Champions che in Serie A“. Castagne non ha nascosto l’interesse nei suoi confronti da parte di altri club di Serie A: “È vero, ma se fossi rimasto in Italia avrei indossato solo la maglia nerazzurra“.