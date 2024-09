"La lista è lunga e destinata a proseguire. E in questo non c'è nulla di casuale. Già perché il merito di Barella è proprio di provarci sempre, in allenamento come in partita. Anche a costo di sbagliare malamente. Capita, quando tenti le cose più difficili. Ma il numero 23 nerazzurro ha comunque abituato bene i suoi tifosi. Che, sin dal suo arrivo in nerazzurro, si sono innamorati. Del resto, un giocatore come Barella non si può non amare. Sempre generoso, instancabile e dedito alla causa. Nemmeno i suoi allenatori riescono a farne a meno. Inzaghi non fa eccezione. Anzi, per lui Barella è uno degli intoccabili".