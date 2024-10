"Intanto, l’attività degli inquirenti proseguirà anche oggi. In giornata, infatti, dovrebbe essere ascoltato il capitano del Milan Davide Calabria, sempre come persona informata sui fatti. Gli si chiederà conto dell’incontro, avvenuto in un bar di Cologno Monzese e ripreso dalle telecamere, con Luca Lucci, l’ex-leader degli ultras milanisti, finito anche lui in carcere".