CdS – Con Palacios l’Inter pensa al futuro: Tomas ha coronato il suo sogno

"Ha dovuto attendere qualche giorno in più del previsto, ma alla fine Palacios ha coronato il suo sogno. «È proprio quello che sto vivendo – ha raccontato a Inter Tv -. La chiamata dell’Inter mi ha riempito d’orgoglio. Ora non mi resta che lavorare e dare il massimo». L’argentino non era un innesto previsto. Ma, nel momento in cui si è reso necessario coprire il vuoto aperto dall’infortunio di Buchanan, il club nerazzurro ha deciso di non tappare solo la falla, ma di pensare anche al futuro. Palacios ha appena 21 anni ed è nel pieno del suo processo di crescita ed evoluzione".