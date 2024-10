Il dubbio di formazione si ripeterà, ancora una volta. Per Roma-Inter Simone Inzaghi dovrà scegliere tra Pavard e Bisseck in uno dei più ricorrenti ballottaggi di formazione di questo inizio stagione. Sul tema arriva anche il focus del Corriere dello Sport di oggi con la possibile decisione del mister:

"Come Pavard, anche Bisseck è rimasto alla Pinetina. Significa che entrambi potranno arrivare alla ripresa e, nello specifico, alla sfida in casa della Roma in piena forma. Facile credere che all’Olimpico toccherà al francese la maglia da titolare. Tre giorni dopo, però, Bisseck si candida per cominciare dall’inizio con lo Young Boys, in Champions. A quel punto, Inzaghi avrà tutti gli elementi per scegliere chi lanciare nel big-match con la Juventus, che chiuderà la settimana".