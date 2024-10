Altra sosta trascorsa ad Appiano Gentile per Benjamin Pavard. Quello che fino a pochi mesi fa era un punto fermo della nazionale francese ora è ai margini e finisce per non essere neanche convocato da Didier Deschamps. Il motivo? Il Corriere dello Sport ricostruisce quanto accaduto tra il calciatore e il suo commissario tecnico:

"La verità è che tra i due la sintonia si è interrotta da tempo. Per ragioni tattiche - Pavard vorrebbe fare il centrale difensivo e non il terzino -, che probabilmente hanno poi “acceso” anche dell'altro. Sta di fatto, che il difensore non ha giocato nemmeno un minuto durante l’Europeo in Germania della scorsa estate, rimanendo sempre seduto in panchina. E con la nuova stagione, come premesso, è stato lasciato direttamente a casa".